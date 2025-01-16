«Про меня шутили все»: Лоза отреагировал на то, что Седокова включила его портрет в свой райдер

Несколько дней назад появилась информация, что Анна Седокова собирается выйти на сцену впервые после смерти Яниса Тиммы.
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