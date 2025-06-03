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Царьград

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Киев в панике. Россия предложила сильно сократить список боевиков ВСУ, пропавших без вести. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Киев в панике. Россия предложила сильно сократить список боевиков ВСУ, пропавших без вести. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Для проведения таких мер, необходимо прекратить огонь на отдельных участках линии боевого соприкосновения и собрать тела погибших украинских боевиков.

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