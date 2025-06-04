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Россия определилась. Украина будет поделена на три части – Арестович

Россия определилась. Украина будет поделена на три части – Арестович

Россия определилась с будущей проектностью Украины. Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Alexander Ivanovich
Истину глаголешь, брат! Одесса(Одиосса, Гаджибей) - была основана князем Потемкиным!
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23 час.
ЛС
Лидия Санникова
Украину придумали большевики. Просто отменить, вернуть русские земли до Львова.
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21 час.
Сeргей Чижов
Лида учи историю, не повторяй гебельсовсково вранья.
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21 час.
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