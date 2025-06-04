Россия определилась. Украина будет поделена на три части – Арестович

Россия определилась с будущей проектностью Украины. Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».