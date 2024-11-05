Калужские энергетики восстановили электроснабжение пострадавших от непогоды потребителей

К 22:00 мск 4 ноября все повреждения в основной сети 6-10 кВ, спровоцированные прошедшим по территории Калужской области атлантическим циклоном Мартина с дождём, снегом, сильными порывами ветра до 20 м/с.
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