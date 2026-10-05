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ИА Регнум

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Зампред ЦБ Заботкин отметил рост экономической активности в России в 2026 году

Зампред ЦБ Заботкин отметил рост экономической активности в России в 2026 году

Экономическая активность в России в 2026 году продолжает расти, а объем кредитования экономики увеличивается.

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