Зампред ЦБ Заботкин отметил рост экономической активности в России в 2026 году

Экономическая активность в России в 2026 году продолжает расти, а объем кредитования экономики увеличивается.
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