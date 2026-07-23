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США лезут на Ближний Восток через «калитку» Ирака

США лезут на Ближний Восток через «калитку» Ирака

Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди в ходе недавнего визита в Вашингтон подписал 48 соглашений, меморандумов о взаимопонимании, договоров о сотрудничестве и деклараций о партнерстве с американскими компаниями, говорится в официальном заявлении пресс-службы правительства в Багдаде.

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