США лезут на Ближний Восток через «калитку» Ирака

Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди в ходе недавнего визита в Вашингтон подписал 48 соглашений, меморандумов о взаимопонимании, договоров о сотрудничестве и деклараций о партнерстве с американскими компаниями, говорится в официальном заявлении пресс-службы правительства в Багдаде.