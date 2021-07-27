Последние новости

32 185 подписчиков

Военные преступления Украины

Военные преступления Украины

Ровно 7 лет прошло с момента леденящей душу трагедии – «кровавого воскресенья», именно так называют жители Горловки этот день, черного дня в истории Горловки и всей Донецкой Народной Республики.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх