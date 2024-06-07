Зеленский сорвал овации в полупустом парламенте Франции

Global Look Press/Pool /Ukrainian Presidentia Президент Украины Владимир Зеленский выступил на французском языке перед полупустым парламентом Франции и получил бурные аплодисменты собравшихся, сообщили в издании "Страна.
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