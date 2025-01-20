«В семье не без урода»: в Госдуме прокомментировали видео, где контрактников в Тыве пытают дубинками и электрошокером

Арестован военнослужащий, подозревающийся в избиении сослуживцев, сообщили в пресс-службе Центрального военного округаВ Сеть попали кадры, на которых в воинской части Республики Тыва люди в форме военной полиции избивают контрактников, в том числе применяя дубинки и электрошокеры, перед отправкой мужчин на СВО.