Полицейские Якутии пресекли попытку сбыта более 3 кгв гашиша двумя местными жителями

В Якутии в ходе реализации оперативной информации сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха и инспекторы ДПС при поддержке СОБР регионального Управления Росгвардии задержали двоих местных жителей в возрасте 24 и 25 лет, подозреваемых в попытке сбыта крупной партии гашиша.
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