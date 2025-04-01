Полицейские Якутии пресекли попытку сбыта более 3 кгв гашиша двумя местными жителями

В Якутии в ходе реализации оперативной информации сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха и инспекторы ДПС при поддержке СОБР регионального Управления Росгвардии задержали двоих местных жителей в возрасте 24 и 25 лет, подозреваемых в попытке сбыта крупной партии гашиша.