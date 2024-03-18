В Верховной Раде запаниковали из-за правозащитной деятельности Амстердама

18 марта 2024 года в Верховной Раде срочно созвали заседание Комитета по гуманитарной и информационной политике из-за деятельности главы международной правозащитной компании «Amsterdam & Partners LLP» Роберта Амстердама.
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