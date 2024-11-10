Мексиканские археологи нашли портал в мир мертвых под католическим храмом

Частично сохранившийся древний город цивилизации индейцев-сапотеков Митла в Мексике на протяжении многих лет привлекает археологов и историков, которые рассчитывают узнать чуть больше о древней цивилизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии