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Рекордный штраф для Франции: Страна заплатит за непринятие мер против загрязнения воздуха

В понедельник Высший административный суд страны приговорил французское государство к выплате рекордного штрафа в размере 20 миллионов евро за недостаточно быстрые меры против загрязнения воздуха, которое ежегодно приводит к десяткам тысяч смертей.

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