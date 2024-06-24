Собянин: Социальную помощь на дому в Москве получают все, кому это необходимо

Планируется открыть социально-реабилитационный центр для ветеранов СВО В Москве разработана стратегия развития системы социальной защиты до 2030 года, включающая меры поддержки горожан с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей и ветеранов специальной военной операции.