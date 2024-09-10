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Два туриста на борту Crew Dragon выйдут в открытый космос 12 сентября

Два туриста на борту Crew Dragon выйдут в открытый космос 12 сентября

По информации агентства «Интерфакс», отсылаясь на данные SpaceX, 12 сентября два члена экипажа многоразового корабля Crew Dragon, запущенного на орбиту с четырьмя космическими туристами, совершат выход в открытый космос.

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