Два туриста на борту Crew Dragon выйдут в открытый космос 12 сентября

По информации агентства «Интерфакс», отсылаясь на данные SpaceX, 12 сентября два члена экипажа многоразового корабля Crew Dragon, запущенного на орбиту с четырьмя космическими туристами, совершат выход в открытый космос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии