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ИЗВЕСТИЯ iz

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Предел метаний: как политика расширения завела НАТО в тупик

Предел метаний: как политика расширения завела НАТО в тупик

НАТО обманул сначала СССР и после — Россию, дав обещание не продвигаться на Восток, хотя США изначально знали, что альянс будет использоваться как механизм контроля и подчинения третьих стран интересам внешней политики Вашингтона, сказал «Известиям» бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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