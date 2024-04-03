Предел метаний: как политика расширения завела НАТО в тупик

НАТО обманул сначала СССР и после — Россию, дав обещание не продвигаться на Восток, хотя США изначально знали, что альянс будет использоваться как механизм контроля и подчинения третьих стран интересам внешней политики Вашингтона, сказал «Известиям» бывший американский разведчик Скотт Риттер.
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