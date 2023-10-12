В Ростовской области без вести исчез 56-летний рыбак

Связь с мужчиной оборвалась пятого октября и с тех пор о нём ничего неизвестно.В Ростовской области пропал при невыясненных обстоятельствах 56-летний Андрей Старабаев, который в четверг, пятого октября, отправился на рыбалку в район хутора Старый Маныч.