Из-за небольшого количества учащихся три гимназии Сынжерейского района прекращают работу

В Сынжерейском районе закрылись три гимназии и два детских сада. Депутаты районного совета проголосовали за ликвидацию этих учебных заведений, что связано с малочисленностью учащихся и преподавателей, а также с условиями, которые оставляют желать лучшего.
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