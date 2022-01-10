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Павел Медведев: «Криптовалютная афера не знает себе равных»

Павел Медведев: «Криптовалютная афера не знает себе равных»

На вопросы о перспективах фондового рынка, цифрового рубля и криптовалюты отвечает Павел Медведев, бывший советник председателя Банка России, депутат Государственной Думы пяти созывов, ныне — финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков.

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