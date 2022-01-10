США требуют от Казахстана отменить приказ об огне на поражение

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс провел брифинг для журналистов. Во время брифинга он сообщил, что Соединенные Штаты призывают правительство Казахстана отменить приказ "стрелять на поражение" по тем, кто не сложит оружие.