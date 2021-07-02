Театр абсурда

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О двойном выстреле во Владимира Путина

О двойном выстреле во Владимира Путина

Вот это новость так #новость! Прямо таки сюжет картины Ильи Репина «Не ждали». Хотя вот именно в таких делах неожиданностей, как правило, не бывает.

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