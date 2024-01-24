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Дипломат Солтановский: РФ готова принять посланника папы Римского по Украине

Дипломат Солтановский: РФ готова принять посланника папы Римского по Украине

Посол Российской Федерации в Ватикане Иван Солтановский заявил о том, что Москва согласна принять предложение Ватикана о продолжении диалога по Украине с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи.

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