МО: российские средства ПВО перехватили четыре ракеты ATACMS за сутки

Средства противовоздушной обороны России перехватили четыре американских ракеты ATACMS, а также сбили 36 беспилотных летательных аппаратов украинской армии за последние сутки, об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии