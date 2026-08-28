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У разбитого корыта. Итоги украинского конфликта для Европы будут и серьёзнее, и больнее, чем для России

У разбитого корыта. Итоги украинского конфликта для Европы будут и серьёзнее, и больнее, чем для России

Сделанные накануне Урсулой фон дер Ляйен заявления о состоянии европейской экономики удивительно совпали по времени с новым раундом разговоров о том, как бы всё-таки европейцам добраться до замороженных российских золотовалютных резервов и потратить их на продолжение войны на Украине.

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