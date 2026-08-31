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Ростов-на-Дону стал центром притяжения юных звезд велоспорта на треке: итоги первенства России 

С 27 по 29 августа донская столица принимала Первенство России по велоспорту на треке. В течение трех дней на велодроме разворачивалась бескомпромиссная борьба: юноши и девушки 15−16 лет со всей страны демонстрировали мастерство, выносливость и тактическую гибкость.

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