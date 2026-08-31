Ростов-на-Дону стал центром притяжения юных звезд велоспорта на треке: итоги первенства России 

С 27 по 29 августа донская столица принимала Первенство России по велоспорту на треке. В течение трех дней на велодроме разворачивалась бескомпромиссная борьба: юноши и девушки 15−16 лет со всей страны демонстрировали мастерство, выносливость и тактическую гибкость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым