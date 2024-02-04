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Биржевая цена на какао-бобы превысила пять тысяч долларов за тонну. Когда ждать повышения цен на шоколад?

Биржевая цена на какао-бобы превысила пять тысяч долларов за тонну. Когда ждать повышения цен на шоколад?

То, что повышение цен будет, причем по всему миру, не сомневается никто из участников рынка. Причиной роста цен на какао-бобы называют низкие урожаи сырья в Африке, крупнейшем регионе-производителе, третий год подряд, а также то, что цены не росли до этого несколько лет.

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