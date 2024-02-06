Необходима диверсификация портфеля товаров, торгуемых между Молдовой и Румынией

Румыния стремится оставаться основным торговым партнером Республики Молдова. Однако было установлено, что необходимо провести работу по диверсификации портфеля продукции, которая будет торговаться между двумя странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии