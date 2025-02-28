Испорченный телефон. Как соотнести риторику Трампа с заявлениями Москвы?

Иван Щукин

Хорошо бы чтоб Путин помнил русскую поговорку; друг то друг, да в шапку серит! Это что касается про "друга" Трампа! Вон прошла информация что Трамп продлил договор о санкциях который ещё Обама напридумывал для России!