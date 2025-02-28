Автор: Алексей Белов В Стамбуле начались новые переговоры делегаций России и США в закрытом для прессы формате.
Испорченный телефон. Как соотнести риторику Трампа с заявлениями Москвы?
Комментарии
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Иван Щукин
Хорошо бы чтоб Путин помнил русскую поговорку; друг то друг, да в шапку серит! Это что касается про "друга" Трампа! Вон прошла информация что Трамп продлил договор о санкциях который ещё Обама напридумывал для России!
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20 час.
лина любимцева
ТРАМП психически неустойчивая личность. Единственное, что у него стабильно - это хапужничество. ХАП - И ЗА ГЛОТКУ!! Моментом!!
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17 час.
лл
лина любимцева
Да, Трамп санкции против России продлил еще на год.
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17 час.
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