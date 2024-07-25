Blizzard в знак примирения вручила Вупи Голдберг ключ от Преисподней, но Diablo IV на Mac так и не перенеслаСоздатели Diablo IV из Blizzard Entertainment и голливудская актриса Вупи Голдберг (Whoopi Goldberg) публично зарыли топор войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)