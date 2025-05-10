Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения школьницы в Рязани

Девочку избили её ровесницы, происходящее снимал на видео 14-летний парень.Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения школьницы в Рязани, сообщает пресс-служба ведомства.
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