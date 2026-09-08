Водители стоят в бордовых пробках на Литейном из-за пожара в «трешке»

Жители Санкт-Петербурга встряли в бордовую пробку из-за пожара в Центральном районе. Автомобилисты могут проехать лишь по одной полосе дорожного движения.
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