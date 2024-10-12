Второй сезон Женской любительской хоккейной лиги стартует 13 октября на льду СШОР «Динамо-юниор»

Начало церемонии – в 18 часов В воскресенье, 13 октября, в Петербурге стартует второй сезон Женской любительской хоккейной лиги, рассказали в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии