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Газета.ру

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Министр Лут заявила об отсутствии проблем с экспортом зерна из России

Министр Лут заявила об отсутствии проблем с экспортом зерна из России

Проблем с вывозом зерна у России нет. Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, ее слова приводит Telegram-канал «Юнашев Live».

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