3000 км с практичным семейным авто: первые впечатления

Geely Okavango, 2.0T (200 л. с.), Р7, 2023 г. в. Изготовитель – Geely, Китай Год выпуска – 2023 В эксплуатации «За рулем» – с июня 2024 года Пробег на момент отчета – 10 500 км За первый месяц Okavango намотал по разным дорогам больше 3000 км.