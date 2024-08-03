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За рулем

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3000 км с практичным семейным авто: первые впечатления

3000 км с практичным семейным авто: первые впечатления

Geely Okavango, 2.0T (200 л. с.), Р7, 2023 г. в. Изготовитель – Geely, Китай Год выпуска – 2023 В эксплуатации «За рулем» – с июня 2024 года Пробег на момент отчета – 10 500 км За первый месяц Okavango намотал по разным дорогам больше 3000 км.

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