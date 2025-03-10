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Поголовье крупного рогатого скота в Британии сокращается десятый год подряд

Поголовье крупного рогатого скота в Британии сокращается десятый год подряд

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Великобритании сокращается десятый год подряд, показали цифры нового анализа, опубликованного Советом по развитию сельского хозяйства и садоводства страны (AHDB), 10 марта сообщает сетевое издание FarmingUK.

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