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Захарова о заявлении Гордона по поводу его сыновей из США: журналист забыл, что Киев вербует в ВСУ наемников любого гражданства

Захарова о заявлении Гордона по поводу его сыновей из США: журналист забыл, что Киев вербует в ВСУ наемников любого гражданства

Журналист Дмитрий Гордон (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) забыл, что киевская сторона вербует в Вооруженные силы Украины наемников любого гражданства.

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