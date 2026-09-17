«Спецы»: премьера сериала про спецназ ФСБ (ФОТО)

Сериал в жанре боевика впервые детально восстанавливает хронику закрытых операций Центра спецназначения ФСБ России, демонстрирует деятельность сотрудников ЦСН по борьбе с бандформированиями, диверстантам на Северном Кавказе, участие в операциях по возращению Крыма в состав России и специальной военной операции на Украине.