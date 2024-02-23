Лариса Долина поздравляет петербуржцев с Днём защитника Отечества в Пулково – видео

Услышать тёплые слова от певицы можно по громкой связи во время ожидания рейса. Всех пассажиров Пулково сегодня ждёт сюрприз: с Днём защитника Отечества петербуржцев поздравляет народная артистка России Лариса Долина.
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