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Новости Брянска

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Житель Брянска получил полтора года за угрозу убийством энергетику

Житель Брянска получил полтора года за угрозу убийством энергетику

Конфликт начался из-за попытки сотрудников «Россети Центр» ограничить подачу электричества в дом мужчины, который в ответ замахнулся топором на одного из электриков.

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