Турция ратифицирует заявку Швеции в НАТО в течение нескольких недель

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём по прибытии на встречу глав МИД стран-участниц НАТО сообщил 29 ноября о том, что турецкие власти могут ратифицировать заявку королевства на членство в НАТО в течение ближайших недель.
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