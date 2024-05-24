300км канал, который роет Афганистан, сделает узбеков беженцами. Куда они побегут?

Анатолий Рябенко

Самостоятельность и свобода требуют много жертв и денег. Вот и результат: СССР эксплуататор, Россия ещё хуже. А ведь похоже что без России им (странам Центральной Азии) СМЕРТЬ. США и Англия (на которых у них вся надежда) на них чхали и заставят оных за обещания гадить России.