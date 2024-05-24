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300км канал, который роет Афганистан, сделает узбеков беженцами. Куда они побегут?

300км канал, который роет Афганистан, сделает узбеков беженцами. Куда они побегут?

Вот такими темпами Талибан с прошлого года строит в Афганистане гигантский канал Кош-Тепа.

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Комментарии
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Николай Рязанов
Ледники тают,Средняя Азия скоро обезводится и без афганского канала,жди Россия миллионы беженцев,как сказал один экстрасенс-русские берегите свои жилища!
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16 час.
Анатолий Рябенко
Самостоятельность и свобода требуют много жертв и денег. Вот и результат: СССР эксплуататор, Россия ещё хуже. А ведь похоже что без России им (странам Центральной Азии) СМЕРТЬ. США и Англия (на которых у них вся надежда) на них чхали и заставят оных за обещания гадить России.
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12 час.

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