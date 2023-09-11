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В Комитете Госдумы поддержали отмену НДФЛ по региональным грантам

В Комитете Госдумы поддержали отмену НДФЛ по региональным грантам

В Комитете Госдумы по развитию гражданского общества поддержали законопроект кабмина, который предполагает отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов, получаемых в рамках региональных и местных грантов, конкурсов, премий и соревнований.

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