Аргументы недели

98 554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Поляки не далеко ушли от "украинцев". И те, другие плотно легли под США (считай мировых паразитов). Их различия в том...Политолог Геворгя...
  • Аскольд Конович
    Не только у людей шоу-бизнеса, но и профессоров ортопедов есть потребность в бабках. Вот и появляются антинаучные и в...Профессор Сергей ...
  • Samarium
    Весьма сомнительно звучит в отношении эндопротезирования коленного сустава....Тем более людям в возрасте, у которых у...Профессор Сергей ...

В Турцию прибыли спасатели МЧС РФ для помощи в круглосуточном режиме

В Турцию прибыли спасатели МЧС РФ для помощи в круглосуточном режиме

Советник главы МЧС Данила Мартынов сообщил журналистам, что спасатели МЧС РФ прибыли в Турцию и будут помогать бороться с последствиями землетрясения круглыми сутками.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх