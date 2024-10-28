Как не погубить комнатные растения: названы худшие горшки для цветов

Выбор типа горшка зависит не только от вида растения, но и от его предпочтений по влажности почвы. Например, пластиковые горшки подходят для цветов, которые любят влажный грунт, а пористые (неглазурованные) керамические, глиняные или терракотовые – для тех, которые предпочитают более сухую почву (например для кактусов или других суккулентов).