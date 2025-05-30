Учёные разработали мягких роботов, выползающих из 3D-принтера после печати

Исследователи из Эдинбургского университета в Шотландии разработали «революционный метод 3D-печати», позволяющий создавать полнофункциональных мягких роботов, способных к самосборке, что устраняет необходимость в ручной сборке этих микромашин.
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