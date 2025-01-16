🇷🇺🚀🇺🇦Ударный дрон группировки "Центр" снёс укреп 155 омбр ВСУ Оператор FPV-дрона из "Отряда Серафима" навёл свою птичку точно на укрытие украинских боевиков.
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🇷🇺🚀🇺🇦Ударный дрон группировки "Центр" снёс укреп 155 омбр ВСУ Оператор FPV-дрона из "Отряда Серафима" навёл свою птичку точно на укрытие украинских боевиков.
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