Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 041 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Поляничко
    В первую очередь убрать купецкую, вот у кого совести нет, и мигрантов таких же подобрала. Невооружённым глазом видна ...СК завел на мигра...
  • Константин Самарин
    Одни бла-бла, и ни каких последствий, как обычно. Ни один стратегический обьект на Украине так и не уничтожен. Энерго..."Ну, держитесь!" ...
  • Амара Карпова
    Депортировать уборщицу вместе с кишлачной купецкой!!!СК завел на мигра...

Мишустин утвердил критерии для признания земель заброшенными

Мишустин утвердил критерии для признания земель заброшенными

Постановление начнет действовать с 1 сентября 2025 года.Михаил Мишустин, председатель правительства России, утвердил документ, определяющий критерии определения неиспользуемых земельных наделов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх