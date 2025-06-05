Рустам Минниханов прибыл в Кыргызскую Республику с рабочей поездкой

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Кыргызскую Республику. В аэропорту Чолпон-Аты его встретили министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев, вице-премьер страны Бакыт Торобаев, а также посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов.