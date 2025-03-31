Гениальный ход Белоусова сорвал масштабный контрнаступ ВСУ: Ликвидированы важные "шишки" из США. Трамп психует. Ущерб на миллиарды

Продолжается массированная бомбардировка тылов украинской армии. Появились данные о подготовки противников масштабного наступления на нескольких направлениях и, судя по колоссальному ущербу, по крайней мере, на одном оно сорвано, на втором продолжается "калибровка".
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