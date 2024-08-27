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Как научиться правильно отжиматься от пола

Как научиться правильно отжиматься от пола

Чтобы отжимание было правильным, нужно помнить, что ноги не должны сгибаться или дотрагиваться до пола, а бёдра не должны провисать Отжимания — это одно из базовых физических упражнений, которое когда-нибудь выполнял почти каждый.

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